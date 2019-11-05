Репарации на восстановление Донбасса должна выплачивать РФ, – Минветеранов

Репарации* на восстановление Донбасса должно выплачивать государство-агрессор, однако Украина готова нести ответственность за украинских граждан. Об этом заявили в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает «Радио Свобода».
Таким образом в Минветеранов прокомментировали заявление главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, сделанном на Форуме единства в Мариуполе 30 октября, о том, что правительство Украины должно выплатить компенсацию людям, пострадавшим от боевых действий на Донбассе.
В Министерстве предоставили разъяснения своей позиции по выплатам гражданским лицам, пострадавшим от боевых действий на востоке Украины.
«По международному опыту, репарации выплачивает страна агрессор, в нашем случае должна выплачивать Российская Федерация. Вместе с тем, правительство Украины и Минветеранов в частности считает, что Украина – страна, которая готова иметь собственную социальную ответственность за своих граждан», – отметили в ведомстве.
Кроме того, по данным министерства, на 2020 год уже профинансирована программа компенсации за разрушенное жилье для жителей Луганской и Донецкой областей на сумму 40 млн грн.
«На 2020 год в 10 раз увеличена сумма на жилищные программы для лиц с инвалидностью, участников АТО/ООС, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и для внутренне перемещенных лиц. Таким образом на программу в 2020 году предусмотрено 248 445 тыс. грн (в 2019 году – 25 млн грн). Также действует и разрабатывается ряд местных программ по обеспечению жильем ВПЛ, которые софинансируются государственным и местным бюджетами», – сообщили в министерстве.
Также, в Минвет уточнили, что речь идет не о репарациях, а о социальных выплатах.
Ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также отреагировал на заявление Матильды Богнер. По его словам, говорить о компенсации людям, пострадавшим от войны на Донбассе, нужно реальными цифрами государственного бюджета Украины, а не призывами с трибун.
*Согласно определению, в частности в украинской дипломатической энциклопедии, репарации – это возмещение, которое государство, в соответствии с мирным соглашением или другими международными документами, выплачивает странам, которые стали жертвами нападения с ее стороны.
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