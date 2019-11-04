Глава Луганщины побывал в Золотом-4 и Катериновке, чтобы проверить ситуацию после разведения войск (Фото)

В населенных пунктах Луганской области Золотое и Катериновка, где произошло разведение сил и средств, ситуация остается контролируемой и спокойной. В этом сегодня, 4 ноября, воочию убедился председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время посещения Попаснянского района. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОВГА.

В частности, в Золотом-4 он побывал в школе и новом аптечном пункте, а также в Катериновке пообщался с местными жителями.

Глава области заявил, что вчера в социальных сетях появилась «ложная информация, что в Золотом появился российский флаг». «Лично убедился, что везде развевается только наш украинский, а школа существует, и сейчас здесь учатся 36 детей. Пообщался с настоящими учителями, а не "так называемыми актерами", как их называют», – сказал Гайдай.

С целью пополнения материально-технической базы учебного заведения были переданы принтер и ноутбук.

Также в Золотом-4 на базе ФАПа заработал аптечный пункт. Гайдай уверил местных жителей, что завтра в населенном пункте начнет дежурство бригада «скорой помощи».

Кроме этого, председатель ЛугОВГА ознакомился с ходом разминирования в районе КПВВ «Золотое» и, находясь в Катериновке, убедился, что в местный магазин осуществляется подвоз необходимых для населения продуктов.

«Меня возмущают действия людей, которые распространяют фейковую информацию. Пока наши воины защищают Украину, предоставляют возможность нам ее развивать, нам приходится много времени тратить на информационную войну», – прокомментировал Сергей Гайдай.

Напомним, украинская сторона завершила разведение сил и средств в районе населенного пункта Золотое (Луганская обл.), которое продолжалось трое суток. Начался следующий период – верификация.

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