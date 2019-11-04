Разведение сил в Петровском не повлияет на работу властей Донетчины, – Кириленко

Разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) не повлияет на работу местных властей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 ноября, в ходе брифинга в Краматорске заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, Донецкая ОВГА продолжит работу по оказанию помощи населению в восстановлении поврежденного жилья, обеспечению топливом и решение других проблем в прифронтовых населенных пунктах.

«Людей на произвол судьбы никто не бросит. Они также будут ощущать заботу Украинского государства, как и другие населенные пункты, которые не входят в зону разведения. Мы тесно работаем с военным руководством и в случае необходимости будем совместно решать возникающие проблемы», – сказал он.

«У нас под контролем проходит разведение, как в военном плане, так и в вопросе социальной защиты мирного населения», – заявил Кириленко.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) перенесено из-за нарушения режима прекращения огня, а начнется оно только после того, как будет соблюден 7-дневный режим тишины.

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