Нужен предохранитель: В Нормандском формате обсудят контроль над границей на Донбассе

На очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 ноября, в ходе брифинга в Краматорске рассказал замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь.

«Каким образом ОБСЕ будет, может, или как нам это нужно, чтобы создать зону безопасности, которая бы позволила контролировать поставки или непоставки оружия и боеприпасов», – сказал он.

«Возможно, это будут патрули на постоянной основе, камеры видеонаблюдения, беспилотники, которые будут постоянно патрулировать и контролировать [границу], какие-то другие меры и средства. Мы надеемся на то, что это должно предшествовать разведению сил и средств по всей линии соприкосновения, чтобы не получить сценарий Приднестровья или Абхазии... Предохранители на границе должны быть поставлены», – рассказал Бондарь.

По его словам, вопрос введения миротворческой миссии ООН пока не обсуждается, потому что нет на это общего видения и согласия сторон.

«Мы понимаем, почему это не миротворцы, потому что, как минимум, две стороны должны согласиться на это. Российская сторона категорически не хочет. Они готовы завести миротворцев по линии соприкосновения, а это значит, что мы не будем иметь доступа к тем территориям и к государственной границе. Соответственно, режим, который нужно вводить, мы не сможем выполнить», – пояснил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.

«Действия миротворческого контингента, если такое решение будет принято, должно распространяться на всю территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей: и граница, и линия соприкосновения, и непосредственно Донецк и Луганск, и не только в этих городах», – добавил Бондарь.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: