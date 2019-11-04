В ответ на замечание: В Мариуполе пешеход убил водителя авто

Арестован 31-летний житель Мариуполя, который, в ответ на замечание о переходе дороги в неустановленном месте, нанес водителю смертельное ранение ножом. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, следствием установлено, что 1 ноября 2019 года, около 15:00, 31-летний водитель автомобиля «Audi Q7», двигаясь одной из автомагистралей в Левобережном районе, увидел, как перед его автомобилем пешеход переходит проезжую часть в неустановленном месте.

«Резко остановив машину, водитель вышел из салона, чтобы выразить свое недовольство действиями нарушителя Правил дорожного движения. В ходе возникшей между ними ссоры пешеход достал из кармана нож и ударил им оппонента в грудную клетку, после чего с места происшествия скрылся, а раненый, пытаясь самостоятельно добраться до врачей, сел за руль, но через некоторое время умер, а его авто врезалось в дерево. Дерзкого пешехода-правонарушителя в тот же вечер задержали правоохранители», – говорится в сообщении.

По ходатайству Мариупольской местной прокуратуры № 2 мариупольчанину, подозреваемому в убийстве человека, избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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