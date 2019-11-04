Разведение сил и средств на Донбассе волнует обе стороны, – политолог

Разведение сил и средств на Донбассе по всей линии разграничения будет очень сложным для обеих сторон. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

«После отведения войск в трех пилотных участках нужно будет договариваться о дальнейшем графике разведения войск вдоль всей линии разграничения. Это будет происходить не в один момент, а, думаю, по очередности по отдельным участкам. И это будет очень и очень непросто», – сказал он.

По его мнению, волнения относительно разведения сил и средств есть по обе стороны линии разграничения, особенно в «ДНР». «У нас все волновались, что войска отходят от некоторых населенных пунктов, хотя отведение всего на 1 км, но похожая ситуация и еще более драматичная будет для противоположной стороны, потому что линия разграничения проходит почти по пригородам Донецка и Горловки, и им придется отходить вглубь этих городов. Я очень трудно себе представляю, как они будут это делать, еще тяжелее это будет контролировать», – отметил Фесенко.

«Так или иначе – об этом нужно договариваться. Без отведения войск реального прекращения огня не будет. Об этом договаривались и ранее – в 2014-2015 годах. Тогда удалось договориться об отведении тяжелого вооружения. Там есть определенные нарушения, но это все же в основном было реализовано, а вот отведения сил от линии разграничения были, но потом с обеих сторон они были нарушены», – резюмировал политолог.

Эксперт считает, что главной проблемой в урегулировании конфликта на Донбассе является недоверие между Украиной и Россией, и это касается не только процесса разведения сил и средств, но и ряда других вопросов.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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