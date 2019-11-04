Прошел спецподготовку в РФ: На Луганщине артиллериста «ЛНР» приговорили к 8 годам тюрьмы

В Луганской области к 8 годам заключения приговорен участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР», причастный к обстрелам позиций украинских военных подразделений, и который прошел спецподготовку в РФ. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как установили контрразведчики и следователи, житель Днепра в мае 2014 года присоединился к НВФ. Под руководством российских военных инструкторов он прошел боевую и специальную подготовку в тренировочном лагере российского города Белгород.

После обучения в течение 5 лет он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений в районах Зоринска, Перевальска, Сентяновки (до переименования – Фрунзе, НКТ*), Бахмутки, Желобка, Сокольников (Луганская обл.) и Дебальцево (Донецкая обл.).

«Контрразведчики совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины в марте 2019 года задержали боевика в районе проведения операции Объединенных сил. Злоумышленник предоставил следователям СБУ свидетельства о многочисленных фактах пыток, убийств, разбойных нападений, грабежей и мародерства, совершенных участниками незаконных вооруженных формирований», – говорится в сообщении.

Лисичанский городской суд Луганской области признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: пресс-центр СБУ

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