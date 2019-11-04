На Донетчине проведут вакцинацию диких животных против бешенства

На территории Донецкой области с 5 ноября по 5 декабря будет проведена профилактическая пероральная вакцинация диких животных против бешенства. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Волновахи.

Уточняется, что вакцинация проводится с целью профилактики бешенства и уменьшения заболеваемости среди диких животных: волков, лис и енотовидных собак.

По информации ВГА, вакциносодержащие приманки разместят на обочинах лесных дорог, в лесополосах и других местах обитания животных, которые при поедании получат необходимую вакцину.

«В связи с этим обращаемся к жителям района, и особенно это касается детей и подростков, – просьба не трогать незнакомые предметы на обочине леса, лесных полянах и вдоль тропинок. Приманка выглядит как брикет коричневого цвета размером со спичечный коробок. Просим всех взрослых провести разъяснительные беседы с детьми», – отметили в ВГА.

Также, в пресс-службе отметили, что своевременные прививки домашних животных против бешенства спасет от опасного заболевания и домашних любимцев, и их хозяев.

Как сообщалось ранее, в Приазовье волки стали близко подходить к жилым домам из-за похолодания. В частности, под Сартаной охотники убили волчицу, которую увидели неподалеку от человеческого жилья.

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