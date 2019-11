«Корсак», «Персей», «Піднесення»: На домах Краматорска появились новые муралы (Фото)

В Краматорске в рамках проекта «You are east» появились три новых мурала. Об этом сообщил местный фотограф Артем Гетьман на своей странице в Facebook.

Так, мурал под названием «Піднесення» расположен на стене многоэтажки по адресу Академическая, 57. Его создал художник из Бельгии Корентин Бинард (Corentin Binard). «По задумке художника это женщина в абстракции, в расслоении. Это символ подъема и возвышения», – объяснил Гетьман.

Художник из Испании Kraser создал мурал под названием «I Am Korsak». Он расположен на здании по адресу Академическая, 41. «Корсак. Так его увидел испанский художник Kraser. Корсак или степная лисица – хищное млекопитающее рода лисиц семейства псовых. Занесен в Красную книгу Украины», – рассказал Артем Гетьман.

По ул. Марата, 5 можно увидеть мурал от художника из Бельгии Пире Родригеса (Pierre Rodriguez). «На мурале изображен Персей. Герой древнегреческой мифологии. По задумке автора, победа Персея над Медузой Горгоной проходит символической нитью с событиями 2014 года в городе», – написал Гетьман.

Напомним, в Краматорске начались масштабные работы по созданию муралов в рамках проекта «You are east». Первый готовый мурал – работа итальянского художника Фабио Петани (Fabio Petani) под названием «Missae Ferrum» (Чугун и лотос). Второй – работа французского художника Алексиса Стефенса (Alexis Bust Stephens) под названием «Освободи свои эмоции». Третий – на экологическую тематику от испанского художника Давида Эстебана (David Esteban). Четвертый – мурал под названием «Не стена, а дверь» с изображением гвоздик от художника из США Эрик Бурке (Erik T Burke (Over Under)).

Также сообщалось, что украинский художник Дима Фатум в рамках проекта «You are east» создал арт-инсталляцию под названием «Культурная независимость».

