Обстрел района Новотошковского: Школьников эвакуировали в бомбоубежище

В Луганской области из-за мощного обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) района Новотошковского эвакуировали детей, которые находились в это время в школе. Обстрелы совершались по всему спектру вооружения. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Так, по информации ООС, НВФ обстреливали окраины Новотошковского по всему спектру вооружения – начиная со стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм.

«На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковское дети, находившиеся в школе, были эвакуированы в бомбоубежище. Жертв среди гражданского населения нет», – говорится в сообщении.

Уточняется, что после окончания обстрела обучение продолжилось.

Также, в пресс-центре отметили, что за текущие сутки НВФ совершили 6 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Кроме района Новотошковского обстрелы совершались неподалеку Новолуганского, вблизи Хутора Свободного, в районе Крымского и дважды у Троицкого.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года в Донецкой и Луганской областях в результате боевых действий были повреждены 11 школ и 3 детских сада.

Напомним, по данным ОБСЕ, на Донбассе за последние 5 лет вооруженного конфликта пострадали более 700 учебных заведений. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF), на Донбассе с начала 2019 года в 4 раза участились атаки на школы по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что вызывает психологические травмы у учеников и подвергает их опасности.

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