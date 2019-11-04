Минсоцполитики Украины не будет менять механизм помощи при рождении ребенка, – Соколовская

Министерство социальной политики Украины не будет менять механизм помощи при рождении ребенка. Выплату будут получать все семьи. Никакого сокращения семей не планируется. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщила глава ведомства Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

«Сегодня в СМИ разошлась новость о том, что власти могут отменить выплаты при рождении ребенка для сотен тысяч семей. Соответствующее предположение основывается на одном из пунктов законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", которым Министерство социальной политики отвязывает более 150 выплат от прожиточного минимума – чтобы помочь тем, кто действительно нуждается: малообеспеченным семьям и пенсионерам», – написала она.

Министр добавила, что кроме того, одним из предложений было введение адресной программы при рождении, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат (фактически это около 6 тыс. грн – поскольку помощь при рождении ребенка составляет около 41 тыс. грн).

По словам Соколовской, соответствующее предложение было внесено в связи с тем, что сейчас помощь при рождении ребенка выдается всем – независимо от размера доходов семьи. «Идея была в том, чтобы немного изменить подход и помогать только тем, кто реально нуждается. Впрочем, после консультаций с органами власти и обсуждения с общественностью, принято решение о сохранении нынешнего механизма оказания помощи при рождении детей», – заверила Юлия Соколовская.

Напомним, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразил обеспокоенность новым законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». В организации заявили, что в Украине новый законопроект о государственной помощи при рождении ребенка может лишить соцвыплат сотни тысяч семей.

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