Сколько переселенцев зарегистрировано в каждой области Украины (Инфографика)

В Украине по состоянию на октябрь количество зарегистрированных переселенцев увеличилось на 10 тыс. 709 человек по сравнению с прошлым годом. Об этом, на основании данных Министерства социальной политики Украины, сообщает «Слово і діло».

Так, аналитики отследили динамику изменений в миграции населения из временно неподконтрольных украинской власти территорий с 29 августа по 25 октября 2019 года.

Больше всего внутренне перемещенных лиц по-прежнему зарегистрировано в Донецкой области – 498 тыс. 775 человек. В Луганской области официально проживает 275 тыс. 947 переселенцев.

Согласно данным Минсоцполитики, в течение указанного периода в Донецкой области зарегистрировались 4 тыс. 201 переселенцев, а в Луганской – 1 тыс. 683 человека.

Наименее привлекательны для переселенцев западные области Украины: в Тернопольской области – всего 2 тыс. 105 человек, в Черновицкой – 2 тыс. 431 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на 4 ноября учтены 1 млн 417 тыс. 267 переселенцев из Донбасса и Крыма.

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