Пять лет не участвуют в местных выборах: Когда переселенцам вернут право голоса (Видео)

В Украине переселенцы 5 лет не участвовали в местных выборах. Причина в том, что соответствующий законопроект парламент прошлого созыва не рассмотрел.

Переселенка Александра Папина живет в Краматорске 6-й год. Женщина ходила на выборы в этом году. Но возмущена тем, что не может избирать депутатов на местах, потому что для нее право голоса – одно из главных. «Мы работаем, платим налоги в том числе и в местный бюджет, но не можем никак влиять даже через голосование как-то на местную власть. В Конституции записано, что каждый гражданин имеет право голоса. И не только на всеукраинских выборах в Верховную Раду, но и на местных», – говорит Папина.

Законопроект, который гарантировал волеизъявление на местах переселенцам и трудовым мигрантам, пролежал в парламенте прошлого созыва без рассмотрения. Правозащитники и эксперты надеются, что нынешние депутаты все же доработают документ. «Президент, когда применял вето по проекту избирательного кодекса, он отметил необходимость урегулировать права внутренне перемещенных лиц. Но не предложил модель. И уже в пределах рабочей группы комитета по вопросам государственного строительства, местного самоуправления был рассмотрен законопроект 6240, его положения, и эти положения были перенесены в доработанный проект избирательного кодекса, который повторно уже будет рассматриваться Верховной Радой Украины», – рассказал аналитик Александр Клюжев.

В парламентском комитете по правам человека говорят, что этой проблемой занимаются. «Все правозащитные организации, которые работают на этой тематике, пришли к выводу, что те предложения, которые подал Владимир Зеленский, вместе с избирательным кодексом, когда воспользовался своим правом вето, подал уже в Верховную Раду, абсолютно все замечания учел», – сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.

По мнению экспертов, уже на ближайших местных выборах переселенцы, проживающие в соответствующих населенных пунктах, смогут голосовать.

Напомним, ранее Лубинец заявлял, что ВПЛ будут иметь право участвовать в местных выборах. Уже в ближайшее время для всех переселенцев восстановят право голоса.

Источник: ТК «Донбасс»

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