Под ударом Приднестровье: Импорт электроэнергии из РФ ухудшает позиции Украины по транзиту газа

Импорт электроэнергии из России и ее транзит в Приднестровье, в случае прекращения транзита российского газа через Украину, ослабляет наши позиции в газовых переговорах с Кремлем. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире телеканала «112. Украина».

Эксперт отметил, что в случае прекращения транзита российского газа через Украину, под удар попадет Приднестровье, которое поддерживает Кремль. В такой ситуации российский газ для него заменят на российскую электроэнергию, которая будет поставляться через Украину.

«Россия поставляет газ через Украину в Приднестровье. И там есть ГРЭС, которая перерабатывает газ на электроэнергию. То есть, если не будет газа, не будет электроэнергии. Тогда вопрос очень простой. А где Молдова возьмет электроэнергию? В Украине возьмет. И она ее возьмет, эту электроэнергию, российскую. Потому что компания, которая будет импортировать электроэнергию из России, потом не буквально эту электроэнергию доставит по проводам, она мощности просто возьмет и потом поставит их в Приднестровье. Это фактически будет реэкспорт электроэнергии российской», – пояснил Корольчук.

По его мнению, после восстановления импорта электроэнергии из РФ Украина уже не сможет использовать «козырь» Приднестровья в газовых переговорах с Кремлем.

«Это в принципе ослабляет переговорные позиции Украины. Потому что "Нафтогаз" вел переговоры всегда предлагал, инициировал то, чтобы поставлять газ из подземных хранилищ в Молдову в случае прекращения транзита. А здесь для чего газ поставлять? Электроэнергию можно поставлять российскую. И это все накладывается, как пирог такой, слои пирога, коррупционного действительно. Потому что, кто-то же не просто так за этим всем стоит, инициировав эти изменения», – сказал Корольчук.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», связываемой с Игорем Коломойским.

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