Миллиардные компенсации – это начало: Гиркин рассказал об уходе РФ из Донбасса и Крыма

Бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что Украина имеет большие шансы не только вынудить Россию выплатить репарации за оккупацию Крыма и Донбасса, но и заставить ее уйти с этих территорий. Об этом он сказал в эфире одного из российских телеканалов, передает «Обозреватель».

По его словам, если Россия после возвращения Украиной контроля над границей на Донбассе откажется от репараций, то президент Украины Владимир Зеленский сможет загнать ее в тупик. По мнению Гиркина, глава украинского государства откажется от соблюдения каких-либо обязательств, включая предоставление особого статуса Донбассу. Более того, он поднимет вопрос о деоккупации Крыма.

«Репарации – это только начало. Потом будут территориальные претензии, компенсации и дань за 12 лет. И потом – компенсации миллиардные за многовековое угнетение украинского народа. Это только начало. Платить и каяться стоит только начать – и все», – сказал Гиркин.

Напомним, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что пострадавшие гражданские во время вооруженного конфликта на Донбассе имеют право на возмещение – независимо от того, кто несет ответственность за причиненный ущерб.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: