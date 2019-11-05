Разведение сил на Донбассе: Дебальцево и Новоазовск могут стать зонами безопасности

Неподконтрольные украинским властям Дебальцево и Новоазовск (Донецкая обл.) в процессе дальнейшего разведения сил и средств на линии разграничения могут стать зонами безопасности. Как сообщают «Донецкие новости», об этом 4 ноября в ходе брифинга в Краматорске рассказал замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Богдан Бондарь.

«Минская линия 16 сентября 2014 года – это единственная линия, которая реально зафиксирована между сторонами. Линии соприкосновения, как таковой, у нас нет. Отведение тяжелого вооружения проводится по этой линии», – сказал он.

«После того, как противником было захвачено Дебальцево, мы постоянно поднимаем вопрос о возвращении войск и сил, как это предусмотрено протоколом и меморандумом на минскую линию. Без возвращения сил и средств на минскую линию сложно говорить о доверии и возможности дальнейших шагов», – рассказал Бондарь.

По его словам, в связи с тем, что в этой ситуации с Россией сложно договориться по Дебальцево, но есть альтернативное предложение, которое обсуждается в ТКГ.

«Украина, возможно, может согласиться на создание зоны безопасности. Соответственно, там можно рассматривать создание определенной военно-гражданской администрации, разработать определенные шаги, которые позволят вернуть этот район, как и Новоазовский можно рассматривать, под непосредственное руководство украинской власти и показать на этих двух районах, что мы способны вернуть эти регионы под руководство украинской власти», – пояснил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности ТКГ.

«При этом создать там необходимые условия, не допустить каких-то незаконных действий в отношении мирного населения и дать те гарантии безопасности, которых от нас ожидает население не только в Дебальцево и Новоазовске, а на всей территории, которую мы пока не контролируем. Я хотел бы, чтобы такие пилотные проекты можно было рассматривать, где есть нарушения со стороны РФ, где действительно есть определенные договоренности, чтобы на этих территориях мы могли двигаться дальше в плане безопасности», – добавил замкомандующего ООС.

Он также сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) перенесено из-за нарушения режима прекращения огня, а начнется оно только после того, как будет соблюден 7-дневный режим тишины.

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