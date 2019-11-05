«Динамо» (Загреб) – «Шахтер»: Превью матча

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» в среду, 6 ноября, в Загребе сыграет с «Динамо». Матч на стадионе «Максимир» начнется в 22:00.

Перед матчем. После 3 туров в группе С есть явный лидер: «Манчестер Сити» одержал 3 победы и с 9 очками максимально близок к плей-офф. У «Шахтера» и загребского «Динамо» по 4 балла. В предыдущем туре в Харькове соперники не выявили победителя.

«Горняки» прибудут в Загреб 5 ноября днем, в 18:00 главный тренер Луиш Каштру и нападающий Жуниор Мораес ответят на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции, после чего команда проведет тренировку на поле «Максимира». Вместе с основой в Хорватию летит «Шахтер» U19, у которого еще более запутанный расклад в группе. Поединок Юношеской лиги УЕФА состоится в среду в 15:00 по Киеву.

Соперник. Если до первой встречи с «Шахтером» загребцы опережали сплитский «Хайдук» на 2 очка, то теперь отрыв увеличился до 4, плюс у подопечных Ненада Белицы игра в запасе. В прошедших турах национального чемпионата «Динамо» минимально победило «Осиек» (гол Дамиана Кендзера) и «Интер» (Запрешич) (точный удар 17-летнего Йошко Гвардиола с подачи того же поляка). В этих поединках главный тренер прибегнул к полной ротации оборонительной линии. Также отметим, что в боевой готовности находится нападающий Бруно Петкович.

Последнюю репетицию перед еврокубковым матчем «синие» провели с позиции тотального доминирования: 71% владения мячом с «Интером», 22 удара по воротам, 13 угловых. Играли в следующем составе: Ливакович, Стоянович, Гвардиол, Перич, Леовац, Гьира, Шитум, Кендзер, Ольмо (Иванушец, 71), Оршич (Хайрович, 78), Петкович (Шипош, 85).

В Лиге чемпионов шансы сильнейшей команды Хорватии оформить исторический выход в 1/8 финала ничуть не меньше, чем у «Шахтера», если учесть фактор своего поля. В стартовом туре динамовцы уже показали, насколько опасны на «Максимире», разгромив «Аталанту» со счетом 4:0. А в целом их беспроигрышная домашняя серия в еврокубках насчитывает уже 9 матчей.

История взаимоотношений. Клубы трижды встречались в Лиге чемпионов: дважды победил «Шахтер», а последний поединок в Харькове завершился со счетом 2:2. Евгений Коноплянка вывел «оранжево-черных» вперед, вскоре Дани Ольмо восстановил статус-кво, после перерыва Мислав Оршич с пенальти забил второй мяч хорватов, а на 75-й минуте вышедший на замену Додо после передачи Алана Патрика обыграл вратаря и сравнял счет.

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