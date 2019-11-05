«Трэш-тур»: Житель Донецка побывал на автовокзале «Западный» (Фото)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как в ноябре нынешнего года выглядит автовокзал «Западный».
Дончанин побывал на разрушенном автовокзале вблизи аэропорта, он показал разбитое здание снаружи и внутри. С нижней части стен содрана даже наружная облицовка – сайдинг растащили мародеры.
Также житель Донецка запечатлел пустые разбитые платформы, части вывесок, бывшие торговые точки.
На кадры, сделанные «Стигом Барди», отреагировали пользователи социальной сети:
- Людмила: «Очень печально, я в 14 году еще ездила с этого автовокзала в Красноармейск (после переименования – Покровск, – ред.)»;
- Мария: «Грустно...»;
- Вадим: «Трэш-тур. Слов нет».
Напомним, АВ «Донецк-Западный» был построен в 2011 году. Отсюда отправлялись рейсы на западное и северное направления Донецкой области. Летом 2014 года в связи с началом боевых действий АВ «Западный» был закрыт.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала «Стига Барди»
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