В Кремле заявили о готовности Путина к Нормандскому формату при срочной необходимости

Президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в Нормандском формате в условиях срочной необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает российское издание «ТАСС».

«Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в Нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров Нормандского формата», – заявил Песков.

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: