Медицина, продукты, деньги: Как помогают населению в зоне разведения сил на Донбассе

На участках разведения сил и средств на Донбассе местному населению оказывают необходимую гуманитарную помощь. Как сообщают «Донецкие новости», об этом 4 ноября в ходе брифинга в Краматорске рассказал помощник командующего ООС по вопросам военно-гражданского сотрудничества Дмитрий Борода.
«В населенных пунктах Золотое и Катериновка постоянно действуют международные и отечественные гуманитарные организации. Основные из них – Международный комитет Красного Креста, "Каритас", Норвежский совет по делам беженцев, "Пролиска" и Всеукраинское общество политических узников и репрессированных. Они каждая по своему направлению предоставляют систематическую целенаправленную помощь в виде продуктов питания, предметов первой необходимости, медицинской помощи», – сказал он.
По его словам, также МККК оборудует мобильный медицинский модуль для обслуживания жителей Золотого и Катериновки. «Командованием ООС также созданы мобильные медицинские группы, которые будут оказывать необходимую медицинскую помощь местному населению. Кроме этого, Норвежский совет по делам беженцев учредил финансовую помощь – порядка 970 грн люди получают по соответствующим документам. Также организован культурный отдых для местного населения», – рассказал Борода.
«Относительно Богдановки и Петровского – участка №3 также организована такая работа. Работает амбулатория, работают гуманитарные организации, которые сейчас изучают проблемы и обеспечивают помощь местному населению», – добавил помощник командующего ООС.
Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».
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