За какой помощью сейчас чаще всего обращаются жители Донбасса к правозащитникам

Жители Донбасса чаще всего обращаются за помощью к правозащитникам не только о выплате долгов по пенсиям, но и по компенсации за разрушенное жилье и морального ущерба в связи со смертью близких в результате боевых действий. Об этом рассказала эксперт по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Одинцова.

«Очень частые сейчас и актуальные вопросы относительно компенсации моральной травмы в связи со смертью родственников. Это очень сложные вопросы, потому что много таких ситуаций, когда или мать потеряла своего ребенка, который умер у нее на руках. Был такой случай, когда дети собирали своих родителей частями по деревьям», – сказала она.

«В настоящее время у нас есть статус детей, пострадавших вследствие военного конфликта, однако он не подкреплен никакой помощью: ни психологической, ни социальной, абсолютно ничем. Это статус без ничего. В этом моменте наши юристы защищают его и потом суды присуждают выплаты. На эти деньги люди могут получить потом психологическую помощь или эти деньги могут хоть как-то помочь детям, которые потеряли своих родителей», – добавила Одинцова.

Напомним, по данным Министерства социальной политики, в Украине более 33 тыс. детей пострадали от вооруженного конфликта на Донбассе и уже имеют соответствующий статус. В то же время, неправительственные организации говорят о как минимум 200 тыс. детей, которые имеют право получить такой статус. В Украине среди детей-переселенцев 35 тыс. потенциальных кандидатов на получение статуса пострадавших вследствие военных действий. На текущий момент такой статуc получили 1665 детей.

В Министерстве социальной политики Украины подтвердили, что статус ребенка, пострадавшего в военном конфликте, не дает никаких привилегий. Поэтому, говорят, регистрировать «детей войны» родители не спешат. Но чиновники уверяют: вскоре льготы появятся. Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, дается один раз и на всю жизнь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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