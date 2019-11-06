Одна лепнина чего стоит: В Горловке показали, как сегодня выглядит ДК «Кочегарка» (Фото)

Жители неподконтрольной украинским властям Горловки Рита и ее муж показали, как сегодня выглядит ДК «Кочегарка».

Дворец культуры закрытой шахты находится возле городского парка культуры и отдыха им. Горького в Центрально-Городском районе. «Монументальное, солидное здание, впрочем, как и сама шахта была в свое время. Одна лепнина тут чего стоит, колонны, ступеньки», – отметил горловчанин.

По его словам, это здание было построено в 30-х годах прошлого века. «Пожалуй, это одно из немногих зданий, которые в таком состоянии сохранились по настоящее время», – сказал житель Горловки.

Рядом с ДК находится памятник кочегаровцу Никите Изотову.

Также горловчане показали бывший административный комплекс шахты «Кочегарка». Находится он в районе остановки «Кочегарка». Здание практически разрушено, все стекла выбиты.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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