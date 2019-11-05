В США приветствуют разведение сил в Золотом

В США приветствуют завершение разведения сил и средств в Золотом. Об этом, говорится в сообщении посольства США в Украине.

«Мы приветствуем завершение отвода сил и средств в Золотом и высоко оцениваем усилия президента Зеленского и его команды по решению конфликта на востоке Украины, которые восстанавливают суверенитет и территориальную целостность Украины», – отметили в посольстве.

«Мы призываем Россию полностью выполнить Минские соглашения и вывести все свои силы с востока Украины», – добавили там.

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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