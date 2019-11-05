В РФ назвали условие возвращения украинских кораблей, захваченных в Керченском проливе

В России назвали условие возвращения Украине кораблей, захваченных в Керченском проливе. Заявление сделал член Совета Федерации от аннексированного Россией Крыма Сергей Цеков, передает российское издание «ТАСС».

Как утверждает Цеков, «Киев так публично и не признал факт провокации, который был устроен Украиной в Керченском проливе». По его мнению, «как раз это следовало бы сделать», а потом уже «говорить об имуществе».

Цеков также заявил, что «корабли могут представлять интерес для следствия», а также отметил, что «у властей России нет желания тратить деньги на хранение чужого имущества».

Другой сенатор от аннексированного Крыма Ольга Ковитиди считает, что Украина использует корабли для совершения политического демарша. «Украине нужен политический демарш», – уверяет она.

Ранее сообщалось, что Украина готова забрать свои военные корабли, захваченные РФ в Керченском проливе.

Напомним, месяц назад глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал, что захваченные у Керченского пролива корабли Россия вернет в ближайшее время.

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