Ситуация в пунктах пропуска утром 5 ноября: Проезда ожидали 255 авто

По состоянию на 7:00, сегодня, 5 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в рамках введения режима «желтый», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 38,4 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8500 человек и 1080 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7670 человек и 1280 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7380 человек и 1400 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3160 человек и 720 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11690 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 255 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/55;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/20;

КПВВ «Гнутово» – 20/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Олеся: «5:38. Еленовка в Украину. В 6:15 (по местному времени, – ред.) приехали, на магазине»;

Юрий: «7:53. Еленовка в Украину. Край очереди в районе магазина».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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