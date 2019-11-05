Причастен к пыткам пленных: В Украине отказались судить «прокурора ЛНР»

В Луганской области суд отказался от процедуры заочного привлечения к ответственности «прокурора ЛНР», причастного к пыткам в захваченном здании Луганской облгосадминистрации. Как сообщают «Донецкие новости», об этом 4 ноября в ходе пресс-конференции рассказал глава ОО «Восточноукраинский центр общественных инициатив» Владимир Щербаченко.
«Основанием нашей пресс-конференции стало решение Кременского районного суда Луганской области, который отказался осуществлять специальное судебное производство в деле так называемого "прокурора ЛНР" Аркадия Корниевского. Одновременно своим решением Кременской районный суд прекратил действующее судебное производство относительно данного лица», – сообщил Щербаченко.
Он напомнил, что в неподконтрольном украинским властям Луганске в 2014 году участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) была создана целая сеть незаконных тюрем, где людей подвергали пыткам и убивали, и одно из самых известных таких мест – захваченное здание Луганской ОГА, которое потом стало «домом правительства ЛНР».
«Аркадий Корниевский – бывший офицер Службы безопасности Украины. Он занимал значимое место в этой преступной иерархии ["ЛНР"]. По свидетельствам опрошенных, которые нам удалось собрать, непосредственно этот человек решал судьбу людей. Он фактически приговаривал человека, отправлял его на этот "подвал" и определял, что там с ним будет. Официально его должность была "следователь", но фактически он выносил человеку приговор, поскольку в этом "подвале" с человеком могло произойти все, что угодно: его могли покалечить, убить, изнасиловать», – рассказал правозащитник.
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