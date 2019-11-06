Нормандский формат и сценарий Приднестровья по Донбассу: Мнение политолога

На будущей встрече в Нормандском формате будут приняты очень важные решения относительно урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, но вариант Приднестровья – самый негативный возможный сценарий в этих переговорах. Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин.

«Встреча в Нормандском формате во многом будет достаточно революционной. На ней должны будут не просто встретиться лидеры, не просто состояться первая встреча Зеленского и Путина. Мне кажется, эта встреча будет намного лучше подготовлена, чем была встреча с Трампом», – сказал он.

По его мнению, на встрече в Нормандском формате будет очень четкий план переговоров по Донбассу и могут быть приняты «революционные» решения.

«Будет очень важно, насколько Украина, как государство, будет способна выполнять взятые на себя обязательства», – считает Якубин.

«Для того, чтобы мы могли обсуждать тему реинтеграции Донбасса в Украину и смену атмосферы в стране, очень важную здесь будет играть роль, чтобы сама страна демонстрировала стандарты, ради которых люди бы хотели возвращаться. Мы об этом часто забываем, но важно, чтобы сама Украина была привлекательной для людей», – отметил политолог.

Эксперт считает, что самым негативным сценарием по Донбассу может стать приднестровский вариант: «В Приднестровье де-факто сложилась конфедерация. Да, там не стреляют, но, если посмотреть, как взаимодействуют Приднестровье и Молдова – у них есть своеобразный симбиоз, складывается впечатление, что это парадоксально всех устраивает. Вплоть до того, что, когда Молдова подписывала договор о зоне свободной торговли с ЕС, они подписали там отдельный протокол по Приднестровью, и Приднестровье также торгует с ЕС через Молдову».

«Нам нужно думать о том, чтобы Донбасс полноценно вернулся. Я не исключаю, что сама идея об особенностях местного самоуправления может быть связана с идеей децентрализации. Другое дело, что эта децентрализация должна быть разумной», – добавил Якубин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: