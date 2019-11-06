Чем недовольна Россия в Минских соглашениях, – мнение

Минские соглашения по Донбассу не отражают интересы России, это компромисс, которым недовольны и Украина, и РФ. Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин.

«Минские соглашения – это условия Украины, это компромисс, который был достигнут, но компромиссом все недовольны. Это нормально для компромисса», – сказал он.

«Россия недовольна тем, что рано или поздно возникнут вопросы об экономических нюансах и программах, связанных с восстановлением Донбасса. Об этом Киеву бы и следовало говорить и с Россией, и с Западом, что Украине экономически в бюджете будет сложно найти деньги на восстановление Донбасса. Должен быть некий план Маршалла для Донбасса, который бы позволил восстановиться этому региону в единой Украине», – продолжил Якубин.

По его словам, восстановление Донбасса – одна из переговорных позиций Украины. «У нас группы, которые выступают против "формулы Штайнмайера", вместо того, чтобы акцентироваться на важном, они акцентируются на второстепенном. Этот вопрос важный и Киеву уже стоит говорить об этом, не намеками, а прямо, что без создания большого фонда сложно представить себе успешную реинтеграцию Донбасса», – считает политолог.

«С другой стороны, Киев сам должен демонстрировать определенные шаги со своих позиций. Например, я до сих пор не понимаю, почему не восстановлены социальные выплаты жителям Донбасса, пенсии – это их собственность. Считать, что как-то спасает наш Пенсионный фонд, нет, он и так у нас дефицитный», – отметил эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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