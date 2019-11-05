На Донетчине будут судить сотрудника СБУ

На Донетчине направлен в суд обвинительный акт в отношении сотрудника регионального органа Службы безопасности Украины, подозреваемого в сбыте каннабиса. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

В пресс-службе отметили, что досудебное расследование в деле вели следователи территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске.

«Досудебным расследованием установлено: сотрудник одного из подразделений СБУ, которое дислоцируется в Донецкой области совместно с гражданской лицом поставляли местным жителям наркотическое средство – каннабис», – отметили в пресс-службе.

«Квалификация: незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины)», – добавили в ГБР.

В случае доказательства вины правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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