Великобритания продлила военную миссию в Украине

Великобритания до марта 2023 года продлевает программу подготовки украинских военных. Об этом после визита в Украину заявил госсекретарь по вопросам обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, сообщает «Сегодня» со ссылкой на пресс-службу британского ведомства.

«Мой недавний визит на Донбасс прояснил не только потери, которые несут поддерживаемые Россией сепаратисты, но и решимость, которую продемонстрировали украинские вооруженные силы в защите своей территориальной целостности. Именно поэтому мы продлеваем нашу учебную миссию в Украине еще на три года – чтобы мы могли обучать еще тысячи украинских военных», – заявил Уоллес.

Учебная миссия Orbital была запущена после аннексии Крыма Россией. С начала обучения британский персонал подготовил более 17 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В 2018 году Лондон расширил сферу действия Orbital, развернув команды Королевского флота и Королевских морских пехотинцев для обучения украинского флота, который сталкивается с угрозами в Азовском море.

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