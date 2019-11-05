Встреча в Нормандском формате будет сложной для Украины, – политолог

Переговоры лидеров стран-участниц Нормандского формата об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе будут крайне сложными для Украины. Такое мнение высказал политолог Константин Бондаренко.

«Скорее всего, встреча будет. Более того, эту встречу уже ждут с нетерпением и в России, и в Германии, и во Франции, и в Украине. Каждая сторона видит свои плюсы от этой встречи. Единственное, что остается под вопросом, будет ли эта встреча результативной», – сказал он.

«Уже три года прошло с момента встречи лидеров Нормандской четверки, и понятно, что за это время накопилось большое количество вопросов, которые необходимо обсудить», – продолжил Бондаренко.

По его словам, за последние три года, несмотря на заявления в поддержке Украины, позиция международных партнеров изменилась в отношении Донбасса.

«За это время треугольник – Европа, Россия, Украина – превратился в прямую линию, и, очевидно, что Зеленскому будет очень неуютно на этой встрече. Это первый момент. Второй момент – Украина все же пошла на выполнение дополнительных условий, например, на разведение войск. Этого условия не было в Минских договоренностях, было разведение тяжелой техники и прекращение обстрелов. Но Украина пошла и на то, чтобы развести войска. Украина выполнила условия. Второй вопрос – что мы получим от этой встречи», – отметил политолог.

«Франция и Германия будут всячески продавливать то, что Украина должна выполнять все требования Минских договоренностей, соответственно, будут играть в одну игру с Путиным, будут демонстрировать одну позицию», – добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требует от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. При этом в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в Нормандском формате «в условиях срочной необходимости».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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