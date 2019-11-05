Сводка из зоны ООС за 4 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 20 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Водяного – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Марьинки – из РПГ и стрелкового оружия;

у Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия;

в районе Гнутово – из минометов калибром 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстрелы зафиксированы:

на окраине Новотошковского – из всего спектра вооружения, начиная со стрелкового оружия и до минометов различным калибром и артиллерии калибром 122 мм;

неподалеку Новолуганского – из минометов калибрами 120 и 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов;

вблизи хутора Вольный – из СПГ;

в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов;

у Троицкого – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ;

неподалеку Железного – из минометов калибром 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новгородского – из автоматических гранатометов.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Донецкий. Огонь велся из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!