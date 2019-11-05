За пребывание в «ЛНР»: Депутату Госдумы РФ запретили въезд в Украину

В связи с незаконным пребыванием депутата Государственной Думы РФ Алексея Журавлева на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области ему бессрочно запрещен въезд в Украину. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

«Выражаем решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя законодательного органа РФ на временно оккупированную территорию Украины в Луганской области, которая состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины», – говорится в заявлении.

«Считаем эту поездку, как все предыдущие несогласованные с украинской стороной "визиты" российских чиновников на временно оккупированные территории Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в АР Крым и г. Севастополь, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», – подчеркнули в МИД Украины.

В ведомстве отметили, что в соответствии с решением СНБО Украины от 21 июня 2018 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», введенного в действие указом президента Украины №176 / 2018 от 21.06.2018 года, к Алексею Журавлеву уже применена ограничительная мера в виде бессрочного запрета въезда на территорию Украины.

«Министерство иностранных дел совместно с правоохранительными органами Украины проверяет информацию, не находилось ли указанное лицо на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое Луганской области. Украинская сторона уже обратилась к российской стороне о подтверждении факта осуществления упомянутой поездки и предоставлении разъяснений относительно цели пребывания депутата Госдумы Федерального собрания РФ на временно неподконтрольной правительству Украины территории», – добавили в МИД Украины.

В МИД Украины также призвали Россию прекратить нарушать украинское законодательство и напомнили, что поездки официальных лиц РФ на территорию Украины могут осуществляться только с согласия украинской стороны и через открытые пункты пропуска на российско-украинской государственной границе.

Как сообщалось ранее, в районе разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.) был замечен депутат Государственной Думы России Алексей Журавлев. В связи с этим народный депутат Украины Ирина Геращенко намерена обратиться в СБУ.

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