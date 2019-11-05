Клиенты ДТЭК Донецкие электросети могут передать показания за свет без участия оператора колл-центра

ДТЭК Донецкие электросети ввел услугу автоматического приема показаний приборов учета потребленной электроэнергии. Клиентам компании не нужно ждать на линии связи с оператором колл-центра. Сообщить показания счетчика за свет можно с помощью IVR-меню, используя функцию «Передача показаний прибора учета», сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Мы ежедневно работаем над улучшением клиентского сервиса: внедряем полезные продукты и строим европейское качество обслуживания. Функцией автоматического приема показаний за сентябрь уже воспользовались 6998 наших бытовых клиентов. В первую очередь, это удобно для людей, которые не умеют или не имеют возможности пользоваться интернетом», – отметила руководитель департамента по обслуживанию клиентов ДТЭК Донецкие электросети Елена Сенько.

Технология IVR (Interactive Voice Response) экономит время клиентов. Позвонив в колл-центр по номерам телефонов (0629) 45-04-73, 099-450-0473, 096-450-0473, необходимо выбрать услугу «Передать показания». Если лицевой счет содержит исключительно цифры, то сразу идет переадресация на возможность передачи показаний через IVR. Клиент выбирает свой РЭС, вводит номер лицевого счета, показания прибора учета (в том числе 2-х или 3-х зонного) и подтверждает передаваемую информацию. Если же лицевой счет, кроме цифр содержит буквы и символы, клиента соединяют с оператором, которому он сообщает показания.

Помимо возможности передать данные в колл-центр, ДТЭК Донецкие электросети предлагает своим клиентам воспользоваться одним из удобных дистанционных онлайн сервисов:

личным кабинетом клиента на сайте компании;

опцией «личные сообщения» на странице компании в Facebook.

Для корректного расчета потребления электроэнергии передавать показания необходимо в период с 29 числа текущего месяца по 3 число следующего.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!