Когда можно провести выборы на неподконтрольном Донбассе, – мнение эксперта

Провести местные выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе можно примерно через 2 года после возвращения контроля над территорией. Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Я думаю, нужно не менее 2-х лет. Это позитивная практика постконфликтных территорий, где выборы проходят в интервале от 1 года до 2-х после окончания конфликта», – сказала она.

По ее словам, такой прогноз основан на международных стандартах и украинском законодательстве. «Например, ст. 37 Конституции Украины запрещает формирование политических партий парамилитарными группами или теми, кто поддерживает насилие и терроризм. У нас на территории отдельных районов Донецкой и Луганской области есть такие локальные политические группы, которые могут быть идентифицированы сейчас по ст. 37 Конституции Украины?», – отметила Айвазовская.

«В тоже время государство отвечает за организацию и проведение выборов. если государства на этой территории нет, оно не может на себя брать эту политическую ответственность», – подчеркнула эксперт.

Она также заявила, что пока отдельные районы Донецкой и Луганской областей находятся не под контролем Украины, проведение выборов там невозможно по ряду причин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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