Когда можно провести выборы на неподконтрольном Донбассе, – мнение эксперта

Провести местные выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе можно примерно через 2 года после возвращения контроля над территорией. Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.
«Я думаю, нужно не менее 2-х лет. Это позитивная практика постконфликтных территорий, где выборы проходят в интервале от 1 года до 2-х после окончания конфликта», – сказала она.
По ее словам, такой прогноз основан на международных стандартах и украинском законодательстве. «Например, ст. 37 Конституции Украины запрещает формирование политических партий парамилитарными группами или теми, кто поддерживает насилие и терроризм. У нас на территории отдельных районов Донецкой и Луганской области есть такие локальные политические группы, которые могут быть идентифицированы сейчас по ст. 37 Конституции Украины?», – отметила Айвазовская.
«В тоже время государство отвечает за организацию и проведение выборов. если государства на этой территории нет, оно не может на себя брать эту политическую ответственность», – подчеркнула эксперт.
Она также заявила, что пока отдельные районы Донецкой и Луганской областей находятся не под контролем Украины, проведение выборов там невозможно по ряду причин.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Выборы на неподконтрольном Донбассе и «формула Штайнмайера», – мнение эксперта
- «Формула Штайнмайера» и план «Б»: Назван возможный сценарий по Донбассу
- Готовы голосовать за «Слугу народа»: Сивохо о замерах электоральных симпатий на неподконтрольном Донбассе
- Сможет ли Украина не признать итоги выборов на неподконтрольном Донбассе, – мнение
- У Путина есть своя «красная линия» по Донбассу, – политолог
- «Формула Штайнмайера» выполняет очень важную роль в мире, – эксперт
- США и Россия договорились о решении конфликта на Донбассе, – политолог
- Мнение экспертов: Помогут ли Украине переговоры в Нормандском формате
- Возвращение Донбасса: Офису президента надо приготовиться к долгому противостоянию
- «Формула Штайнмайера» к миру на Донбассе не приведет, – Кучма
Комментарии