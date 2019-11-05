В «ДНР»: Житель Донецка жестоко избил пожилого соседа

В неподконтрольном украинским властям Донецке задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил своего пожилого соседа. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло в Буденновском районе города. 68-летний пострадавший был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.

«Медработники диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, субдуральную гематому левой теменно-затылочной области, перелом костей носа, закрытый перелом 7-8 ребер, а также множественные ушибы мягких тканей лица и грудной клетки», – говорится в сообщении.

«Накануне происшествия злоумышленник и потерпевший распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой фигурант нанес оппоненту 6 ударов кулаками обеих рук, чем причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека», – заявили в «полиции».

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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