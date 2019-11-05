Абромавичус рассказал, сколько предприятий оборонпрома осталось на неподконтрольной территории

Из 137 предприятий крупнейшего госконцерна «Укроборонпром» 21 находится на неподконтрольных украинскому правительству территориях. Об этом заявил генеральный директор государственной компании Айварас Абромавичус в интервью «Укринформу».

«Сейчас "Укроборонпром", который мы получили, имеет 137 предприятий. К сожалению, 21 предприятие находится на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, поэтому фактически имеем 116. На наших заводах работает 68 тысяч 800 работников», – сказал он.

По его словам, из тех предприятий, которые находятся на подконтрольной Украине территории, 46 – убыточные.

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