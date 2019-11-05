В «ДНР»: В Горловке задержали мужчину, хранившего дома патроны и порох

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) задержан мужчина, хранивший боеприпасы. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как сообщают в «республике», сотрудники «полиции» задержали 27-летнего мужчину, который хранил патроны по месту жительства. «Правоохранители изъяли у фигуранта около 300 патронов различным калибром и около 200 г пороха. По данному факту возбуждено уголовное дело», – утверждают в «ДНР».

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