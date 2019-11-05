На Донетчине убили женщину: Полиция ищет свидетелей преступления

Полицейские устанавливают свидетелей убийства женщины в Лимане (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что 25 октября в Лимане убили 49-летнюю женщину.

«Сообщение в дежурную часть Лиманского отделения полиции поступило 26 октября около 07:30. По адресу пер.Петропавловский, 30а возле дома было найдено тело женщины 1970 года рождения», – рассказали в полиции.

Правоохранители проводят досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

«Полиция Лимана обращается к свидетелям и очевидцам происшествия или тем, кто владеет какой-либо информацией о личности злоумышленников, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 102 или 095-82-46-679. Также полицейские обращаются к водителям, чьи автотранспортные средства оснащены видеорегистратором, и которые 25 и 26 октября проезжали вблизи места совершения преступления (пер. Петропавловский) с просьбой предоставить видеозапись поездки», – отметили в пресс-службе.

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