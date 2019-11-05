В «ДНР»: В Донецке, Макеевке и Ясиноватой в ДТП пострадали пешеходы

В неподконтрольных украинским властям Донецке, Макеевке и Ясиноватой (Донецкая обл.) в ДТП на минувших выходных пострадали женщины-пешеходы. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что одна из аварий произошла в субботу, 2 ноября, в Ясиноватой. «31-летний водитель автомобиля "ГАЗ-33021" на прямом участке дороги отвлекся от управления, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на 60-летнюю женщину-пешехода, которая стояла на обочине. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения», – говорится в сообщении.

В воскресенье, 3 ноября, в Ворошиловском районе Донецка водитель неустановленного автомобиля сбил 21-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. «В результате ДТП пешеход была травмирована. Водитель с места происшествия скрылся, правоохранители проводят розыск авто и водителя, причастного к совершению ДТП», – заявили в «полиции».

«В тот же день в Центрально-Городском районе Макеевки на автостанции "Плехановская" водитель автобуса "БАЗ-2215" совершил наезд на женщину, которая шла по территории автостанции. В результате ДТП 66-летняя женщина-пешеход получила телесные повреждения», – сообщили в «МВД ДНР».

Всего за минувшие выходные дни со 2 по 4 ноября в «ДНР» зарегистрировали 7 ДТП с пострадавшими, в которых 11 человек получили травмы, а также 15 ДТП без пострадавших, в которых транспортные средства получили механические повреждения.

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