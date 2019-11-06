В Донецке сообщили, что делают с бездомными животными

В неподконтрольном украинским властям Донецке проблему бродячих животных пытаются решить за счет приютов для животных. Об этом заявил «начальник управления благоустройства и коммунального обслуживания администрации» Донецка Руслан Дудников, передают местные интернет-ресурсы.

Как уверяет Дудников, в Донецке есть как частные, так и коммунальные приюты для животных. «Любой желающий может взять бездомное животное на опекунство, для чего необходимо прийти на коммунальное предприятие "Животные в городе" и выбрать собаку или котенка, ознакомиться с документами о прививках, удостовериться в его безопасности, после чего забрать животное», – заявил он.

Представитель «администрации» утверждает, что отстрел бездомных животных не производится. «Городская служба производит отлов собак, стерилизацию, вакцинацию и чипирование, после чего животное выпускают. Также на контроле находится вопрос по определению и отлову больных животных согласно предписанным правилам», – сообщил Дудников.

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