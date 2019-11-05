Кабмин предлагает не увеличивать налоги украинскому бизнесу в 2020 году

В проекте государственного бюджета Украины на 2020 год Кабинет министров предлагает не увеличивать налоги украинскому бизнесу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 ноября, в ходе презентации проекта госбюджета-2020 заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«В этом бюджете мы не предлагаем повышать налоги. Правительство не связывает и не ищет дополнительные ресурсы в увеличении налогов. Мы допускаем, что во время дискуссий в парламенте с коллегами мы будем видеть, что по отдельным позициям такое возможно, но в том документе, который нами вносится в парламент, мы исходим из того, что дополнительные ресурсы надо искать не в повышении налогов, а в эффективности, уменьшении затрат на государство, в борьбе с коррупцией, в уменьшении теневого сектора экономики», – сказал он.

«Поэтому в этом бюджете мы уменьшили административные затраты на обслуживание деятельности правительства и центральных органов исполнительной власти в среднем на 10%», – заявил Гончарук.

По его словам, 2019-2021 годы – пиковые для Украины в вопросе погашения и обслуживания государственных долгов. «Общие расходы бюджета Украины на 2020 год – 1 трлн 195,3 млрд грн. Основная статья расходов там – обслуживание государственного долга. Это 141 млрд грн», – сообщил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о бюджете на 2020 год, после этого в документ подали более 2,5 тыс. поправок. Кабинет министров Украины уже утвердил проект закона о государственном бюджете на 2020 год для рассмотрения его во втором чтении в парламенте.

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