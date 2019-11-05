На Луганщине сообщили о подозрении организатору «референдума» в Попаснянском районе

Женщине-организатору «референдума» 2014 года в Попаснянском районе Луганщины сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что ведомством осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом 3 управлением ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, по факту участия жительницы с. Врубовка (Попаснянский р-н, Луганская обл.) в организации и проведении так называемого «референдума» в 2014 году.

«По данным следствия в мае 2014 года гражданка Украины добровольно возглавила "участковую избирательную комиссию" и незаконно организовала на территории населенного пункта псевдореферендум в поддержку "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР". Женщина координировала работу членов "избирательной комиссии", давала советы и указания относительно процесса голосования, идентифицировала местных жителей, проверяла их по спискам избирателей и выдавала бюллетени. По завершению незаконного "волеизъявления" под руководством указанного лица осуществлен подсчет "бюллетеней" на "избирательном участке"», – рассказали в прокуратуре.

На основании собранных доказательств женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В пресс-службе также напомнили, что согласно ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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