Дети учатся стрелять из лука: В Доброполье работает стрелковый клуб (Фото)

Предприниматель из Доброполья (Донецкая обл.), бывший ИТ-специалист Юрий воплотил свою детскую мечту – открыл стрелковый клуб и учит детей стрельбе из лука. Об этом сообщает «Бізнес-Схід».

В период безработицы центр занятости предложил ему пройти курсы «Основы предпринимательской деятельности» и получить помощь на развитие собственного дела от государства. «Получив единовременное пособие, я закупил оборудование. Моим партнером и помощником стала киевская фирма, которая производит луки и принадлежности и продает во многих странах. Они поддержали меня на первом этапе», – рассказывает предприниматель.

Стрелковый клуб в Доброполье расположен на территории местного рынка, но далеко от торговых площадок. Свой тир предприниматель оснастил всем необходимым: есть луки из бамбука, сетка, что ловит стрелы, блоки для мишеней и подвижные мишени.

«Сейчас в Украине стрелковый спорт активно развивается. Открываются стрелковые школы и клубы. У нас даже есть Ассоциация стрелкового спорта в Донецкой области. Это очень перспективное направление. Хочу отметить, что последний тир в Доброполье закрылся еще в 90-х годах. И насколько мне известно, в близлежащих городах стрелкового тира тоже нет», – отмечает Юрий.

Он занимается с детьми от 8 лет. Противопоказаний в стрелковом спорте нет. Напротив, занятия по стрельбе из лука очень полезны для подрастающего поколения. Нагрузка идет на все мышцы. Такой спорт предотвращает сутулость у подростков, дает отличную осанку.

«Ко мне привели девочку Полину, которая имела определенные спортивные задатки. Но очень слабенькая. Через 2 месяца занятий уже есть определенные достижения. Начинали мы с ней с 5 метров стрельбы, а сейчас уже перешли к 9 метрам», – делится предприниматель.

Он рассказывает о мечте по расширению: хочет добавить пневматическое оружие на своих занятиях. Для этого подал заявку со своей бизнес-идеей в программу развития ООН.

«Никаких разрешительных документов для того, чтобы стрелять из пневматического оружия, не нужно. Главное условие – закрытое помещение. Взрослые интересуются стрельбой из пневматики, а детей я учу стрелять из лука и арбалета. Радуюсь, что молодежь интересуется этим видом спорта», – резюмирует мужчина.

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