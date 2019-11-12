Молодая мама из Краматорска во время декрета открыла бизнес по фуд-флористике

Предпринимательница из Краматорска (Донецкая обл.) Алина Абушова научилась делать оригинальные букеты и начала зарабатывать на своем деле. Она создала собственный бизнес с нуля, практически ничего не имея для старта, кроме большого желания, сообщает «Бизнес–Восток».

В декретном отпуске молодая мама искала занятие для души и прибыли. Решила создавать съедобные подарочные композиции. «В какой-то момент я поняла, что такое длительное время не смогу быть только мамой и женой. Мне нужно заниматься чем-то еще. С детства мне нравились цветы, я даже подрабатывала в цветочных киосках. С 2017 года я наблюдала за девочкой из соседнего города, она занималась флористикой. Ее работы меня вдохновляли. Благодаря ей пришла идея заниматься не просто флористикой, а фуд-флористикой», – рассказывает Алина.

Свой первый букет из фруктов, зефира и цветов предпринимательница создала для мужа сестры на день рождения. Собственноручно сделанный букет убедил Алину в том, что именно это будет ее бизнесом. Затем она решила создать страницу в социальных сетях, где выставляла свои авторские работы. А уже через месяц у нее появились первые клиенты. Благодаря креативным идеям букеты фуд-флористки сегодня пользуются спросом далеко за пределами Краматорска.

«Конечно, я сомневалась и были моменты нерешительности. Учитывая, что существенного капиталовложения для старта не требовалось, я ничего не теряла», – отмечает предпринимательница.

Алина Абушова - самоучка во флористике. Училась в онлайн-школе по фуд-флористике, интересовалась учебной информации, смотрела мастер-классы известных фуд-флористов. «Свои композиции я всегда придумываю сама. Конечно, смотрю на работы коллег и вдохновляюсь. Но мой букет – это мое видение, мое настроение и мой цвет. Чужие работы я не повторяю, и свои, если честно, тоже. Очень люблю делать что-то новое постоянно. Просто нужно любить это дело сердцем, и тогда творческие идеи будут воплощаться в букеты. Вдохновение стараюсь черпать из хороших книг, хорошей музыки, отдыха», – говорит Алина.

Каждый букет предпринимательница создает для конкретного человека. Всегда узнает о характере человека, его предпочтения, интересы и по какому случаю подарят букет. В своем творчестве она использует фрукты, овощи, колбасные изделия, конфеты, напитки, цветы, морепродукты, и другое. В планах на будущее – открыть собственную мастерскую съедобных букетов «Дари эмоции».

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