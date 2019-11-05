Сотни «скорых» и новые больницы: Кабмин займется экстренной медициной

В 2020 году Кабинет министров Украины намерен кардинально улучшить систему оказания экстренной медицинской помощи. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 ноября, в ходе презентации проекта госбюджета-2020 заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«В следующем году мы в качестве приоритета в сфере медицины обратим внимание на экстренную помощь, потому что очень много украинцев не доезжают до больниц, их не удается спасать. Система сейчас неэффективна, а та статистика, которую мы видим, пугает», – сказал он.

По его словам, часть ресурсов государственного бюджета на 2020 год будет направлена именно на улучшение работы системы экстренной медицинской помощи, финансовые ресурсы на это намерены привлекать и из других источников.

«Мы запланировали ресурсы на приобретение карет "скорой помощи", и главное – на отделения экстренной помощи. Мы планируем в следующем году закупить и передать в больницы 470 карет "скорой помощи", и открыть минимум 25 новых отделений "скорой помощи", которые будут созданы по современным стандартам», – заявил Гончарук.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о бюджете на 2020 год, после этого в документ подали более 2,5 тыс. поправок. Кабинет министров Украины уже утвердил проект закона о государственном бюджете на 2020 год для рассмотрения его во втором чтении в парламенте.

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