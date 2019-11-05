Субсидии и оптимизация: Гончарук рассказал о планах правительства

Правительство занимается оптимизацией затрат на оформление субсидий, но деньги для всех нуждающихся в этом виде социальной поддержки в госбюджете есть. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 ноября, в ходе презентации проекта госбюджета-2020 заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Все, кто нуждается в субсидиях в этом отопительном сезоне, абсолютно все их получат», – сказал он.

«Мы хотим, чтобы субсидии от государства получали только те, кому это на самом деле необходимо. А если у вас дом на 600 кв. м, вы трижды в год ездите за границу, у вас дорогая машина и так далее, это для государства признак того, что не вам в первую очередь нужно помогать», – отметил Гончарук.

По его словам, правительство работает над системой эффективности оформления субсидий. «За счет оптимизации этой системы мы будем пытаться выделять ресурсы только тем, кто без этого на самом деле самостоятельно может не справиться. Наша задача по субсидиям в том, чтобы малообеспеченная семья, домохозяйство в среднем не тратили на коммунальные услуги более 15% своего совокупного дохода», – заявил премьер-министр Украины.

«Деньги в государственном бюджете для обеспечения этого стандарта заложены. Они есть», – подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о бюджете на 2020 год, после этого в документ подали более 2,5 тыс. поправок. Кабинет министров Украины уже утвердил проект закона о государственном бюджете на 2020 год для рассмотрения его во втором чтении в парламенте.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: