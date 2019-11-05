Песков ответил на вопрос, возможна ли встреча в Нормандском формате до конца года

Россия хотела бы как можно скорее провести встречу в Нормандском формате, но говорить о сроках пока рано. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает российское издание «ТАСС».

«Позиция России по Нормандскому формату неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в Нормандском формате. Хотим как можно скорее провести саммит, но вместе с тем считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности», – заявил Песков.

Ответил он и на вопрос о том, возможно ли проведение саммита до конца года. «Пока преждевременно говорить, пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня», – сообщил пресс-секретарь президента России.

Песков отказался говорить о содержании документа, который может быть принят по итогам будущего саммита. «Не могу сказать, это же ведется дискретная подготовительная работа, и было бы неправильно вести ее в публичном режиме. Это никак бы не способствовало процессу подготовки и скорейшего проведения встречи», – утверждает он.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требует от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. При этом в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в Нормандском формате «в условиях срочной необходимости».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

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