Кабмин намерен значительно расширить программу «Бесплатные лекарства»

В следующем году Кабинет министров Украины намерен значительно расширить программу «Доступные лекарства». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 ноября, в ходе презентации проекта госбюджета-2020 заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«В сфере медицины мы продолжим и увеличим финансирование программы "Доступные лекарства". Для пожилых и малообеспеченных людей очень важной частью затрат являются лекарства. В следующем году мы существенно расширим – более чем в три раза увеличим эту государственную программу», – сказал он.

«Одним из наших важных приоритетов – качество этих лекарств и сеть, через которую они будут распространяться», – добавил Гончарук.

Премьер-министр Украины также сообщил, что в 2020 году правительство планирует кардинально улучшить систему оказания экстренной медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о бюджете на 2020 год, после этого в документ подали более 2,5 тыс. поправок. Кабинет министров Украины уже утвердил проект закона о государственном бюджете на 2020 год для рассмотрения его во втором чтении в парламенте.

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