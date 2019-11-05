На Донетчине у 19-летнего парня изъяли более 30 свертков с наркотиками

В Мариуполе правоохранители остановили 19-летнего парня у которого с собой было 34 свертка с синтетическим наркотиком. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что во время патрулирования Левобережного района города бойцы роты специального назначения ГУНП в Донецкой области обратили внимание на молодого человека, который в общественном месте употреблял алкоголь.

«В ходе разговора с полицейскими 19-летний парень рассказал, что имеет при себе запрещенное наркотическое вещество. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая изъяла у юноши более 34 свертков опасного "продукта". Сейчас следователи устанавливают канал поступления нарковещества», – сообщили в пресс-службе.

Еще один факт незаконного оборота наркотиков задокументировали сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП области при проверке оперативной информации.

«Так, у жителя Талаковки сыщики изъяли около 50 граммов амфетамина. По ценам "черного рынка" стоимость психотропного вещества составляет около 30 тыс. грн. Все изъятое направлено на экспертизу», – отметили в полиции.

По обоим фактам начаты уголовные производства по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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